Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 04:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de dereye düşen iki kişi için arama çalışması başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de dereye düştüğü iddia edilen iki kişi için arama çalışması başlatıldı.
Merkezde bulunan Asar Deresi'ne iki kişinin düştüğünü iddia eden çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine AFAD, DAKE (Düzce Arama Kurtarma), Jandarma ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, şahısların dereye düştüğü öne sürülen bölge ve çevresinde arama çalışması başlattı.
Sağanak nedeniyle ekipler, derenin sığ olduğu yerlerde ve köprü üstlerinde arama çalışmalarını sürdürüyor.
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