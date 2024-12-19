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Türkiye
TRT Haber 19.12.2024 09:54

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 69 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 69 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 69 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, Esenyurt'ta belirledikleri adreslere ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 69 gözaltı

Bazı adreslere koçbaşı kullanılarak girilen operasyonda 69 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca, 94 mermi, 7 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

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İstanbul Uyuşturucu Narkotik
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