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Türkiye
DHA 12.06.2023 07:49

İstanbul'da yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı

İstanbul Çatalca'da hemzemin geçitte yolcu treniyle otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Bölgede hemzemin geçitlerde sinyalizasyon olmadığı için daha önce de benzer kazaların yaşandığı öğrenildi.

İstanbul'da yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı

İnceğiz Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte, İstanbul'dan Edirne'ye giden yolcu treni Mehmet Durukan'ın kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Mehmet Durukan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede çıkarıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Durukan'ın Çam-Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede bulunan hemzemin geçitlerinde sinyalizasyon olmadığı için daha önce de benzer kazalar yaşandığı öğrenildi. 

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