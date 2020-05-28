Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da yağmur gece boyunca etkili oldu
[Fotoğraf: DHA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarının ardından İstanbul'da, dün aralıklarla başlayan yağmur gece boyunca etkili oldu. Sabaha kadar süren yağmur bazı yerlerde sağanak yağış şeklinde etkisini sürdürdü.
Meteorolojinin İstanbul için yaptığı yağmur uyarısının ardından dün etkili olan yağmur, akşam saatlerinde etkisini kaybetti.
Ancak, yağmur gece saatlerinde yeniden başladı. Gece boyunca devam eden yağış, yer yer sağanağa dönüştü. Yağış, kentte aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Etiketler: istanbu yağmur hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 07:52
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