Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da servis araçları çarpıştı: 12 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da tarım işçilerini taşıyan iki midibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
İbrahim A. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan midibüs, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Huzur Caddesi'nde Haşim S'nin kullandığı içerisinde tarım işçileri bulunan başka bir midibüsle çarpıştıktan sonra devrildi.
[Fotoğraf: AA]
Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekibine bildirdikten sonra devrilen araçtaki kişiler bulundukları yerden çıkartıldı.
Kazada yaralanan 12 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekiplerinin çalışmasının ardından devrilen midibüs bulunduğu yerden kaldırıldı.
Etiketler: trafik Kazası tarım işçileri servis aracı AdanaSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 06:22
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