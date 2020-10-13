İstanbul'da vaka sayıları yeniden arttı... İlçe ilçe İstanbul koronavirüs haritası…
Hayat Eve Sığar uygulamasından il il ve ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası görüntülenebiliyor. İşte İstanbul koronavirüs yoğunluk haritası… İstanbul'da koronavirüs vaka sayıları yeniden artışa geçti, vaka sayısı Ankara'nın iki katına çıktı.
Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşları koronavirüs (Covid-19) konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.
İl il koronavürüs haritasına nasıl ulaşılır?
Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi.Güncelleme öncesi sadece yakın çevredeki vaka yoğunluğuna ulaşılabilirken, güncellemeden sonra diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarına ulaşılabiliyor.
İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs haritası
Son günlerde İstanbul'da vaka sayılarında artış gözleniyor. İstanbul'da vaka sayısı Ankara'nın iki katına çıktı. Uzmanlara göre bunun nedeni tatil dönüşleri. İşte, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına göre İstanbul'un vaka yoğunluk haritası. Mavi alanlar düşük riskli bölgeyi, kırmızı alanlar ise yüksek riskli alanları gösteriyor.
Adalar
Arnavutköy
Ataşehir
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beykoz
Beylikdüzü
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çatalca
Çekmeköy
Esenler
Esenyurt
Eyüp
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kadıköy
Kağıthane
Kartal
Küçükçekmece
Maltepe
Pendik
Sancaktepe
Sarıyer
Silivri
Sultanbeyli
Sultangazi
Şile
Şişli
Tuzla
Ümraniye
Üsküdar
Zeytinburnu
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