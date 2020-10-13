Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşları koronavirüs (Covid-19) konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.

İl il koronavürüs haritasına nasıl ulaşılır?

Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi.Güncelleme öncesi sadece yakın çevredeki vaka yoğunluğuna ulaşılabilirken, güncellemeden sonra diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarına ulaşılabiliyor.

İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs haritası

Son günlerde İstanbul'da vaka sayılarında artış gözleniyor. İstanbul'da vaka sayısı Ankara'nın iki katına çıktı. Uzmanlara göre bunun nedeni tatil dönüşleri. İşte, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına göre İstanbul'un vaka yoğunluk haritası. Mavi alanlar düşük riskli bölgeyi, kırmızı alanlar ise yüksek riskli alanları gösteriyor.

Adalar

Arnavutköy

Ataşehir

Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Bayrampaşa

Beşiktaş

Beykoz

Beylikdüzü

Beyoğlu

Büyükçekmece

Çatalca

Çekmeköy

Esenler

Esenyurt

Eyüp

Fatih

Gaziosmanpaşa

Güngören

Kadıköy

Kağıthane

Kartal

Küçükçekmece

Maltepe

Pendik

Sancaktepe

Sarıyer

Silivri

Sultanbeyli

Sultangazi

Şile

Şişli

Tuzla

Ümraniye

Üsküdar

Zeytinburnu