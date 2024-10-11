Parçalı Bulutlu 25ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.10.2024 11:56

İstanbul'da uyuşturucu satılıcılarına operasyon: 225 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimde 91 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 225 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu satılıcılarına operasyon: 225 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, il genelinde "narkotik ticareti" suçunun önlenmesi ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Tuzla ve Ümraniye'de denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 225 zanlı yakalandı, 91 kilo 440 gram uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap, 3 tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 47 bin 870 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 39'u hakkında "uyuşturucu ticareti", 186'sı hakkında ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

ETİKETLER
İstanbul Narkotik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Fındıkta kahverengi kokarcaya karşı mücadele artarak devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:49
Türkiye ile Sırbistan arasında 11 işbirliği anlaşması imzalandı
14:18
İstanbul'da 236 bin 972 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi
14:49
Güney Afrika'da trafik kazasında bir otomobildeki 8 kişi öldü
14:17
Bakan Yerlikaya: Göçü, kamu güvenliğimizden asla taviz vermeyen bir anlayışla yönetiyoruz
14:16
Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Crosetto ile görüştü
14:05
Yaralı saz kedisi koruma altına alındı
Köylere kurulan GES'lerle Muş'ta 6 milyon lira tasarruf sağlandı
Köylere kurulan GES'lerle Muş'ta 6 milyon lira tasarruf sağlandı
FOTO FOKUS
MSB'den "Ateş Serbest-2024" paylaşımı
MSB'den "Ateş Serbest-2024" paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ