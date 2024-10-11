Fındıkta kahverengi kokarcaya karşı mücadele artarak devam ediyor

Giresun'da popülasyonu artan kahverengi kokarcaya karşı mücadele çalışmaları devlet ve diğer ilgili kurumların iş birliğinde yürütülüyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, geçen yıl kentin üç bölgesinde rastlanan zararlının popülasyonu, bu yıl fındık üretimi yapılan tüm ilçelerde tespit edildi. Yoğunluğun ise sahil kısmındaki ilçelerde olduğu gözlemlendi.

4 bin 305 kişiye eğitim verildi

İl genelinde 2023 yılından bu yana kahverengi kokarcayla mücadele konusunda 4 bin 305 kişiye eğitim verildi. Bunun yanı sıra 975 feromon tuzak, zararlının yoğun olduğu bölgelere asıldı.

Bazı ilçe Tarım ve Orman müdürlükleri, ziraat odaları ve belediyeler iş birliğinde ilaçlama çalışmaları da gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Fındık Araştırma Enstitüsünde kurulan laboratuvarda bu yıl zararlıyla biyolojik mücadele için 5 bin samuray arısı üretildi.

Doğaya yaklaşık 23 bin samuray arısı salındı

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsündeki laboratuvarda üretilenlerle Giresun genelinde doğaya yaklaşık 23 bin samuray arısının salımı gerçekleştirildi.

Gelecek sene zararlının yumurta bıraktığı haziran ayının başında samuray arısı salınımının devam ettirilmesi ve sayının ise iki katına çıkarılması planlanıyor.

Kahverengi kokarcayla daha etkin mücadele amacıyla bir süre önce Giresun Valiliği koordinesinde fındık tarımındaki ilgili kurum, sektör ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla mekanik, biyoteknik, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemlerinin görüşüldüğü toplantı da gerçekleştirildi.

Alınan karar doğrultusunda il ve ilçe Tarım ve Orman müdürlükleri ile ziraat odaları iş birliğinde zararlının kışı geçireceği ev, ahır, samanlık gibi alanlarda planlı ve koordineli şekilde ilaçlama çalışmaları yapılacak. Çalışmalar hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayacak.

Mücadele ilkbaharda havaların ısınmasıyla da devam edecek. Doğada kışlamış erginlere karşı mayıs ortasından haziran sonuna kadar, yeni nesil erginlere karşı temmuz-ağustos dönemlerinde kimyasal ve biyolojik mücadele yürütülecek.

"Devlet millet el ele bu işi bitireceğiz"

Trabzon Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, kentte 300 rakım bandına kadar yerleşim yerleri ve tarımsal arazilerde kahverengi kokarca zararlısının yoğun görüldüğünü söyledi.

Zararlıyla mücadelede 60 bin çiftçiye eğitim verdiklerini, biyosidal (Bakteri, virüs, mantar, böcek, sinek, fare gibi tek hücreli ya da çok hücreli mikroorganizmalarla mücadele için kullanılan kimyasal ya da biyolojik preperatların tamamı) ürünlerle kışlakların giriş çıkışlarında ilaçlama yaptıklarını belirten Kaplan, "Tarımsal arazilerde en kritik noktalara özellikle haziran, temmuz ve ağustosta 600 feromon tuzağı yerleştirdik. Buralarda 5 gün arayla feromon tuzaklarını söktük, oralara biriken kokarcayla zirai mücadele yaptık. Yani tüm florayı ve doğayı yok etmek yerine bir yerde topla, yok et. Bu da Bakanlığımızın stratejik planıydı" dedi.

Kaplan, feromon tuzak yönteminin hava sıcaklıkları 16 derecenin altına düşene kadar devam edeceğini kaydederek, kışlakları ilaçlama mücadelesinin şu an daha yoğun gerçekleştirildiğini aktardı.

Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Akçaabat, Ortahisar, Yomra, Arsin, Araklı, Sürmene ilçelerinde 300 rakımına kadar kışlakların tek tek belirlediğine işaret eden Kaplan, buralarda mücadelenin biyosidal ürünlerle devam edeceğini bildirdi.

Kaplan, her köyü bir ziraat mühendisine zimmetlediklerini, bu mühendislerin köylerde günlük takibi yaptığını belirterek, ilaçlamalarda Bakanlık desteğinin yanında belediyeler, STK'ler ve muhtarlardan da destek aldıklarını anlattı.

Mücadele kapsamında Karadeniz Araştırma Enstitüsünce 150 bin samuray arı üretildiğini ve ülke genelinde doğaya salındığını anımsatan Kaplan, diğer enstitülerde de bu konuyla ilgili çalışmalara başlandığını, gelecek dönemlerde çok daha fazla samuray arısını doğaya salacaklarını söyledi.

Kaplan, vatandaşlara gördükleri yerde bu zararlıyı yok etmeleri çağrısında bulunarak, "Devlet millet el ele bu işi bitireceğiz. Tamam zorlu bir mücadele, zorlu bir düşman ama biz de dişli bir kurumuz, zorlu bir milletiz. Her şeyin üstesinden geliriz, bunun da üstesinden geleceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

İlaçlama çalışmaları devam edecek

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da kahverengi kokarcanın kentte 2023'de yoğun olarak görülmeye başladığını ifade ederek, Bakanlığın eylem planı doğrultusunda zararlıya karşı mekanik, kimyasal, biyoteknik ve biyolojik mücadele yürütüldüğünü aktardı.

Mekanik mücadele kapsamında "Gördüğün yerde yok et, gelecek sene rahat et" sloganıyla çalışmaları başlattıklarını vurgulayan Yılmaz, zararlının yoğun görüldüğü yerlerde kimyasal faaliyet doğrultusunda ilaçlama gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yılmaz, zararlıyla nasıl mücadele edileceğine ilişkin son bir yıl içerisinde 700'ün üzerinde eğitim faaliyeti yapıldığına işaret ederek, "Kışlaklarda hem mekanik mücadeleyi kullandık hem de Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan ilaçları kullanmak suretiyle ilaçlı mücadele çalışmaları gerçekleştirdik. Tüm sektör paydaşlarımızın katkılarıyla bu çalışmaları yaptık. Yaklaşık 40 bin kışlakta geçtiğimiz bir yıl içerisinde ilaçlama yaptık" diye konuştu.

Bakanlıkça ruhsatlandırılan ilaçlarla tarım alanlarında çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Yılmaz, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce üretilen 28 bin samuray arısının, biyolojik mücadele amaçlı doğaya bırakıldığını, Bakanlık desteğiyle alınan 3 bin 560 feromon tuzağının zararlının yoğun görüldüğü yerlere asıldığını aktardı.

Yılmaz, 600 hunili tuzak kullanmak suretiyle zararlıyla biyoteknik mücadele ettiklerini ve diğer ilçelere yayılımını takip ettiklerini anlatarak, "Özellikle hunili tuzaklarla yaptığımız çalışmalar sonucunda özellikle fındık hasat dönemi olan ağustos itibarıyla orta kesimde de bu zararlının görülmeye başladığını gördük. Bu alanlara da mücadele çalışmalarını kaydırdık. Mücadele çalışmalarını etkin şekilde sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Bundan sonraki süreçte nasıl çalışmalar yapacaklarıyla ilgili Vali Muammer Erol'un başkanlığında tüm sektör paydaşlarıyla bir araya gelerek toplantı yaptıklarını kaydeden Yılmaz, bütün ilçelerde tuzaklarla zararlının yayılımını takip ettiklerini, ayrıca gece eğitimleri de düzenlemek suretiyle üreticileri bilgilendirdiklerini ifade etti.

Yılmaz, mücadele eylem planı kapsamında alınan kararlardan birinin kışlaklarda ilaçlamanın devam etmesi yönünde olduğuna dikkati çekerek, 100 binin üzerinde kışlakta ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirmeyi planladıklarını aktardı.

"Tabii bu çalışmalarda tüm sektör paydaşlarımız ve üreticilerimiz, hep beraber bu mücadeleyi gerçekleştireceğiz" diyen Yılmaz, Bakanlığın da ilaç desteği sağlayacağını söyledi.

Ordu'da, başta Bakanlık olmak üzere Valilik, sektör paydaşları ve üreticilerin kararlı şekilde bu işin üzerine gittiklerini belirten Yılmaz, hep beraber yapacakları mücadeleyle kahverengi kokarcanın tarım ürünlerinde yaptığı zararı minimize edeceklerini, çok düşük seviyelerde tutmak için gerekli çalışmaları yaptıklarını sözlerine ekledi.