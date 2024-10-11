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Türkiye
AA 11.10.2024 11:16

İstanbul'da cinayetleri öven paylaşımlar yapan zanlı tutuklandı

İstanbul'da saldırgan Semih Çelik'in 2 genç kızı öldürdükten sonra intihar etmesine yönelik övücü sosyal medya paylaşımları yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da cinayetleri öven paylaşımlar yapan zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 4 Ekim'de yaşanan olayın ardından, bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı "suçu ve suçluyu öven" paylaşımlar hakkında inceleme başlatıldı.

Çalışmada, içeriklerin şüpheli E.S. tarafından yapıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "suçu ve suçluyu övme" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

E.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

​Eyüpsultan ve Fatih'te, 4 Ekim'de 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti.

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