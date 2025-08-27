Açık 25.4ºC Ankara
AA 27.08.2025 08:29

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul’da Esenler ve Bağcılar ilçelerinde 1 araç ve 4 adrese düzenlenen operasyonda 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Esenler ve Bağcılar ilçelerinde 1 araç ve 4 adrese operasyon yapıldığını belirtti.

Operasyonda, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 30 koli içinde 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, 3 şüphelinin yakalandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yakalanan şüpheliler, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal veya ticareti' suçundan adli makamlara sevk edildi. İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Bu mücadele, evlatlarımızın ve toplumumuzun güvenli yarınlarını sağlamak için verdiğimiz kararlı bir savaştır."

ETİKETLER
İstanbul Uyuşturucu
OKUMA LİSTESİ