Zeytinburnu Akşemsettin-Mithatpaşa durakları arasında bir araç, tramvay yoluna girdi.

Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken seferlerde aksama yaşandı.

[Fotoğraf: DHA]

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, " T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Akşemsettin ve Bağcılar-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.