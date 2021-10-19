Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 13:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da tramvay ile araç çarpıştı: Seferler aksadı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da tramvay yoluna giren panelvan araçla tramvay çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, seferlerde aksama yaşandı.
Zeytinburnu Akşemsettin-Mithatpaşa durakları arasında bir araç, tramvay yoluna girdi.
Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken seferlerde aksama yaşandı.
[Fotoğraf: DHA]
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, " T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Akşemsettin ve Bağcılar-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
Etiketler: İstanbul
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