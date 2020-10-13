Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı
İstanbu'da aniden başlayan sağanak yağış etkili oldu. Trafik yoğunluğu saat 17.54 itibariyle yüzde 81'e ulaştı. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, etkili oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.54 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.
Kadıköy Göztepe D-100 Karayolu'nda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar zaman zaman ilerleyemedi.
Etiketler: istanbul trafik yoğunluğuSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 18:21
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