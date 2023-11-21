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Türkiye
AA 21.11.2023 20:21

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ikinci iş günü akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanırken, toplu ulaşım duraklarında da kalabalıklar oluştu.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
[Fotograf: DHA]

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde trafik ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Ataşehir arasında çift yönlü yoğunluk yaşanırken, Şile Otoyolu Altunizade ile Ümraniye arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Altunizade ayrımında başlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte trafik köprü üzerinden başlayıp Ataşehir'e kadar devam ederken, Kavacık'tan köprü istikametine kadar da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Öte yandan, bazı ana arterler ve sahil yolları ile TEM bağlantı yollarında da yoğunluk mevcut.

D-100 kara yolu Göztepe mevkisi Hastane Durağı önünde bir İETT otobüsü arızalanırken, Anadolu Yakası'ndaki bazı İETT duraklarında da yoğunluk görülüyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişine kadar trafik çift yönlü ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu Hasdal ve Seyrantepe'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar trafik çift yönlü ağır ilerlerken, Nurtepe Viyadük, Büyükdere Caddesi ile Levent mevkilerinde TEM Otoyolu'na katılımlarda trafikte aksaklıklar yaşanıyor.

Yolcular metrobüs duraklarına sığmadı

Aksam saatlerinde mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışan yolcular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştururken, araç trafiği nedeniyle sürücülerin de yavaş ilerlediği gözlendi.

Kent genelindeki bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarında da yolcu yoğunluğu yaşandı. Turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışan yolcu kalabalığı yollara kadar uzandı.

Cevizlibağ ve Zeytinburnu metrobüs duraklarında araçlara binmek isteyen yolcular kalabalık oluşturdu. Yolcular arasında zaman zaman sözlü tartışmalar yaşanırken, vatandaşlar uzun süre araç beklemek zorunda kaldı.

Bazı yolcuların metrobüs yolunda yürüdükleri görüldü.

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