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Türkiye
AA 23.11.2023 11:42

İstanbul'da toprak kayması sebebiyle 2 bina boşaltıldı

İstanbul Eyüpsultan'da bir inşaatın kazı çalışmaları sırasında toprak kayması oluştu. Heyelan nedeniyle 2 bina tedbir amaçlı boşaltılırken, ekipler de inceleme yapmak için bölgeye sevk edildi. Boşaltılan binanın sakinleri otellere yerleştirildi.

İstanbul'da toprak kayması sebebiyle 2 bina boşaltıldı

Merkez Mahallesi Bestekar İbrahimağa Sokak'ta bir binanın temel atma çalışmaları için yapılan kazı sırasında toprak kayması meydana geldi.

Çalışmaların yapıldığı arsanın arkasında bulunan dörder katlı iki binanın sakinleri, durumu fark etmeleri üzerine belediyeye haber verdi.

Belediye ekiplerinin incelemesinin ardından 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bina sakinleri otellere yerleştirildi

Bina sakinlerinin bazıları yakınlarının evlerine giderken, bazıları da Eyüpsultan Belediyesi tarafından konaklayacakları otellere yerleştirildi.

Zabıta ekiplerince mühürlenen binaların çevresine güvenlik şeridi çekildi.

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