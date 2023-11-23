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Türkiye
AA 23.11.2023 11:25

Kapadokya'da balon turu 12 gün aranın ardından yeniden yapıldı

Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 gündür yapılamayan sıcak hava balon turu, bu sabah turistlerin katılımıyla yapıldı.

Kapadokya'da balon turu 12 gün aranın ardından yeniden yapıldı

Mevsimsel koşullardan dolayı bölgede özellikle sabah saatlerinde etkisini gösteren rüzgar, sıcak hava balon turunun 11 Kasım'dan itibaren ertelenmesine neden oldu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin kuşbakışı izlenmesine olanak sunan tur, sabah erken saatlerde yapıldı.

Gün doğumu vaktinde Nevşehir'in Göreme beldesi çevresindeki kalkış alanlarından gökyüzüne yükselen balonlar, 12 günlük aranın ardından bölge semalarına yükseldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bölgedeki sıcak hava balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü tarafından hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle gerçekleştiriliyor.

Kapadokya'da hava koşulları uygun olduğu günlerde yaklaşık 150 sıcak hava balonu turistlere hizmet sunuyor. Bölgede turlar, yılda ortalama 220 gün düzenlenebiliyor.

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