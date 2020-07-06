Haber Giriş: Kaynak: İHA
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında virüs denetimi
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da, trafik ekiplerinin toplu taşıma araçları ve taksilerdeki koronavirüs denetimleri sürüyor.
Sabah saatlerinde Beyoğlu Fındıklı Işıklar mevkisinde yapılan denetimlerde, toplu taşıma araçları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından tek tek durduruldu.
Araçlarda yapılan denetimlerde, sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığına bakıldı.
[Fotoğraf: İHA]
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