Puslu 2.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.12.2024 11:55

İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği denetimi

Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun başlaması üzerine İstanbul'da jandarma ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçları denetledi.

İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği denetimi

Kuzey Marmara Otoyolu, Fenertepe Gişeler mevkiinde oluşturulan denetim noktasında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçların lastikleri kontrol edildi.

Durdurulan araçlardaki lastiklerin diş derinlikleri ölçülürken, kış lastiği bulunmayan araçların sürücülerine 4 bin 69 lira cezai işlem uyguladı.

İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği denetimi

Ayrıca, denetim noktasında kurulan stantta sürücülere, kusurlu lastik üzerinden bilgilendirme yapılarak, kış lastiği kullanımının can ve mal güvenliği açısından önemi anlatıldı.

Denetimden geçen otobüs şoförü Fatih Doğan, "Lastiğimiz 6 milim çıktı. Yeterli bir durumda. Taktıralı 1 ay olmuştu." dedi.

İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği denetimi

Bir başka araç şoförü Mustafa Tezcan da denetimleri olumlu bulduğunu belirterek, can güvenliği için uygun lastiklerin kullanılması gerektiğini vurguladı.

İstanbul'un farklı noktalarında kış lastiği denetimleri yapılıyor.

ETİKETLER
Denetim İstanbul Kış Lastiği Otobüs
Sıradaki Haber
Edirne'yi İstanbul'a bağlayacak hızlı tren hattında çalışmalar sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:29
Bakan Fidan, Iraklı mevkidaşıyla görüştü
13:18
Türkiye, NATO Müttefik Hava Komutanlığı Hava Harekatı'na 2 F-16 ile katıldı
13:16
İskenderun'da 234 depremzede aile daha yuvalarına kavuştu
12:39
'Yeniden daha güçlü Anadolu' hızla inşa ediliyor
12:28
Yargıtay'dan emsal "gizli ayıplı" sıfır araç kararı
12:07
Romanya'da halk genel seçim için sandık başında
Ankara'da sis etkili oldu
Ankara'da sis etkili oldu
FOTO FOKUS
Gezginlerin gözde rotası: Kastamonu
Gezginlerin gözde rotası: Kastamonu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ