İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK terör örgütüne yardım ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar'da eşzamanlı olarak yapılan operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kişilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet fişek ve çok sayıda örgütsel nitelikte doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: TRT Haber