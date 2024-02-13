İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu: 21 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösteren bazı şüphelilerin, örgütle bağlantılı kişilerin yasa dışı yollarla Yunanistan'a giriş çıkışlarını organize ettiği belirlendi.

İllegal sokak eylemleri yapabilecekleri veya eylemleri yönlendirebilecekleri değerlendirilen terör örgütü mensuplarını yasa dışı yollardan Yunanistan'a, Yunanistan'dan gönderilen terör örgütü mensuplarının da Türkiye'ye geçişlerini sağladığı belirlenen şüphelilerin terör örgütüyle iltisaklı Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANYAKAY-DER) içinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Sosyal medya hesaplarında da terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 27 şüphelinin yakalanması için İstanbul'un13 ilçesi ile Aydın, Batman ve Diyarbakır'daki 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.