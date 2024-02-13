Çok Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.02.2024 10:31

AK Parti programına silahlı saldırıda gözaltı sayısı 23'e yükseldi

AK Parti İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 23'e yükseldi.

AK Parti programına silahlı saldırıda gözaltı sayısı 23'e yükseldi
[Fotograf: AA]

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, 10 Şubat Cumartesi günü seçim çalışması kapsamında Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 6 şüpheli daha gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Saldırının ardından yürütülen çalışma kapsamında daha önce gözaltına alınan 17 şüphelinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AK Parti'nin seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı
AK Parti'nin seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ne olmuştu?

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, 10 Şubat Cumartesi günü Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında beyaz bir araçla olay yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı.

Saldırıda E.G.D. ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etmişti.

Başından yaralanan E.G.D, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, çevredeki kamera kayıtlarını incelemiş, olay yerinde yapılan çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre uzun namlulu silah kovanı, 3 adet 9 milimetre kovan bulunmuş, 5 araç ve 1 ikamete kurşun isabet ettiği belirlenmişti.

ETİKETLER
AK Parti İstanbul
Sıradaki Haber
Marmara Denizi'nde denizanası tehlikesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:55
Hatay'da minibüs devrildi: 13 işçi yaralandı
11:55
Dini nikahlı eşi ve üvey oğlunu öldürdü
11:54
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 terör örgütü üyesi yakalandı
11:50
İsrail, Gazze'de Filistinlilerin eğitim sistemini sistematik olarak yok ediyor
11:45
Edirne'de markette 4 ton sahte deterjan ele geçirildi
11:37
İklim değişikliğinin delili: Güney Okyanusu'nda yüzen buz dağları
Huzurevinde evlenen Sönmez çifti, "ikinci bahar"larını mutlu geçiriyor
Huzurevinde evlenen Sönmez çifti, "ikinci bahar"larını mutlu geçiriyor
FOTO FOKUS
Antalya'da şiddetli yağış sele neden oldu
Antalya'da şiddetli yağış sele neden oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ