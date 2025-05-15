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Türkiye
AA 15.05.2025 09:50

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 11 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 11 gözaltı
[Fotograf: AA]

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan ve birlikte hareket ettikleri anlaşılan 11 şüphelinin kimlik ve adreslerini belirledi.

Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon yapılan adreslerde kalan oturum izni olmayan ve vize ihlali yapan 3 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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