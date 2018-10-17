İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul'da yapılan DEAŞ operasyonunda, örgütte "emir" seviyesinde bulunduğu ve örgütün sözde "göç ve lojistik komitesi" sorumlusu olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:22





