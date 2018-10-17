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İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul'da yapılan DEAŞ operasyonunda, örgütte "emir" seviyesinde bulunduğu ve örgütün sözde "göç ve lojistik komitesi" sorumlusu olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

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İstanbulda terör operasyonu

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde "emir" seviyesinde bulunan bir şüphelinin kaçak yollarla yurda giriş yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 12 Ekim'de Küçükçekmece'deki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgüt içinde "emir" seviyesinde bulunduğu ve sözde "göç ve lojistik komitesi"nden sorumlu olduğu ileri sürülen "Abu Jafar" kod adlı A.A.M.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, DEAŞ
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