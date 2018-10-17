"Evlilik okulu" seminerleri farkındalık kazandıracak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezinden (KAGEM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Ekim 2018-17 Ocak 2019'da KAGEM Konferans Salonu'nda düzenlenecek seminerlerde, Kur'an ve sünnet ışığında aile kurumunun psikolojik, sosyolojik ve hukuki boyutu ele alınacak.

Sadece kayıt yaptıran evli ve nişanlıların katılabileceği programda, çiftlerin evlilik olgunluğu kazanmaları, karşılaşacakları problemlere çözüm yolları bulmaları ile ortak değer ve ilkelere sahip olmaları hususunda farkındalık kazanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, "Kadın ve Erkek Fıtratı", "Aile Olmanın Psikolojik Temelleri", "Evlilik Öncesi ve Sonrası Aile ve Akraba İlişkileri", "Ailenin Kurulmasında Hak ve Sorumluluklar 1-2", "Türk Medeni Kanuna Göre Evliliğin Genel Hükümleri" gibi konularda seminer verilecek.

Etkinlik, 31 Ekim Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak.

Kaynak: AA