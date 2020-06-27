Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir binanın giriş katında patlama oldu.

[Fotoğraf: AA]

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Bodrum katta çıkan yangın kısa sürede çevredeki diğer iş yerlerine de sıçradı.

Bahçelievler'de patlamanın ardından çıkan yangın kontrol altına alındı. Son durumu @trthaber muhabiri Sena Ünal aktardı.https://t.co/JAuKG3mU4R pic.twitter.com/MONfYFCGjC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 27, 2020

İtfaiye ekipleri, patlama sonucunda çıkan yangını, müdahale ederek söndürdü.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul Valiliğinden açıklama: Yabancı uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliğinden Bahçelievler'de tekstil atölyesinde meydana gelen patlamayla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

"Saat 04.55’te Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde, ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından dolayı bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekibi ve polis sevk edilmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle meydana gelen yangın söndürülmüştür. Binanın üst katlarından panik halinde dışarı çıkarken hafif yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilmiş, yabancı uyruklu 1 kişinin hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Binada yangın sonrası soğutma çalışmaları tamamlanmış ve tedbir amaçlı olarak tahliye çalışması yapılarak bina boşaltılmıştır. Olay ile ilgili inceleme ve soruşturma yürütülmektedir"

[Fotoğraf: DHA]

Patlamanın gerçekleştiği ve bitişiğindeki bina, birbirinden ayrıldı.

İki binanın yanı sıra paraleldeki Sakıp Sabancı Caddesi'nde de bazı iş yerlerinin camlarının kırıldığı görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Cadde trafiğe kapatılırken aralarında hasar görenlerin de yer aldığı araçlar, bulundukları yerden çekicilerin yardımıyla kaldırıldı.

[Fotoğraf: DHA]

“Patlama yataktan fırlattı beni”

Patlamanın kendisini yataktan fırlattığını anlatan bina sakini Saadet Ergün, “Uyurken birden bire patlama oldu. Yataktan fırlattı beni, çok büyük bir gürültü oldu. Kapıyı açtım dumanlar geldi. Balkona çıktım oradan da dumanlar geldi zehirleniyordum. Mutfağın penceresini açıp hava almaya çalıştım. Yaklaşık bir saat sonra itfaiye geldi kurtardı. Sanki bir bomba atmışlar gibi ses geldi; savaş çıkmış gibiydi. Aşağısı tekstil atölyesiydi” dedi.

“Deprem oldu zannettik”

Çok büyük bir gürültü sesiyle uyandıklarını belirten bina sakini Mehmet Gümüş, “Uyuyordum, bir anda patlama oldu. Alevler binanın üstüne kadar çıktı. Sonra her taraf duman doldu. İtfaiye geldi aşağıya indirdi. Biz önce deprem oldu sandık, çok büyük bir gürültü ve sarsıntı oldu. Evde eşyalar devrildi. Aşağısı tekstil atölyesi olarak kullanılıyordu” diye konuştu.