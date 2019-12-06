İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 22 Ekim ve 5 Aralık tarihleri arasında 6 ilçede tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenledi.

4 bin yıllık heykel ele geçirildi

Gaziosmanpaşa, Fatih, Ümraniye, Büyükçekmece, Pendik ve Beykoz'da düzenlenen 8 ayrı operasyonda bin 89 parça tarihi eser ele geçirildi, 12 kişi gözaltına alındı.

[İlhanlı döneminden kalma altın varaklı dua metni. Fotoğraf: DHA ]

Operasyonda ele geçirilen eserler arasında Asur dönemine ait 2 bin 500 yıllık mitolojik hayvan figürleri, Erken Tunç Çağı'na ait 4 bin yıllık tanrıça heykeli, Helenistik dönemi simgeleyen yaklaşık 8 bin yıllık taş baltalar, Osmanlı döneminden kalma dua metni bulunuyor.

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon yapıldı. Yurt dışına kaçırılmak üzere olan çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Operasyonun detaylarını @trthaber muhabiri Ahmet Akgül aktardı. pic.twitter.com/KtZTixjtxG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 6, 2019

Gözaltına alınan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

[Osmanlı dönemini simgeleyen dua metni. Fotoğraf: DHA ]

Kaynak: TRT Haber, AA