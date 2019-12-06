İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 4 bin yıllık heykel ele geçirildi06 Aralık 2019 Cuma 11:28 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 13:41
İstanbul'da 6 ilçede 8 ayrı noktaya düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 bin yıllık heykelin de aralarında bulunduğu bin 89 parça tarihi eser ele geçirildi, 12 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 22 Ekim ve 5 Aralık tarihleri arasında 6 ilçede tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenledi.
4 bin yıllık heykel ele geçirildi
Gaziosmanpaşa, Fatih, Ümraniye, Büyükçekmece, Pendik ve Beykoz'da düzenlenen 8 ayrı operasyonda bin 89 parça tarihi eser ele geçirildi, 12 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda ele geçirilen eserler arasında Asur dönemine ait 2 bin 500 yıllık mitolojik hayvan figürleri, Erken Tunç Çağı'na ait 4 bin yıllık tanrıça heykeli, Helenistik dönemi simgeleyen yaklaşık 8 bin yıllık taş baltalar, Osmanlı döneminden kalma dua metni bulunuyor.
İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon yapıldı. Yurt dışına kaçırılmak üzere olan çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Operasyonun detaylarını @trthaber muhabiri Ahmet Akgül aktardı. pic.twitter.com/KtZTixjtxG— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 6, 2019
Gözaltına alınan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: TRT Haber, AA