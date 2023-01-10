Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 08:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da taksicilerin yolcu seçmesi ve taksimetre açmaması tepki çekiyor
İstanbul’da taksi sorunu her geçen gün artıyor. Taksiye binmek isteyenler uzun süre beklemek zorunda kalabiliyor. Taksi bulanlar ise kısa mesafe ya da trafik yoğunluğu öne sürülerek taksiye alınmıyor. Hal böyle olunca mağduriyetler artıyor.
Taksimetre açmıyorlar, kısa mesafeye yolcu almıyorlar. 40 liralık yola 100 lira istiyorlar.
İstanbul’da taksici sorunu bitmiyor. Aksine her geçen gün artıyor. Özellikle yabancı turistlerin yoğun olduğu noktalarda vatandaşların taksi bulması neredeyse imkansız.
Vatandaşlar en çok taksicilerin taksimetreyi açmamasından ve kısa mesafe yolcu almamasından şikayetçi...
Bazı taksiciler ise yolculara hak veriyor. Yolcu seçmenin yanlış olduğunu dile getiriyorlar.
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