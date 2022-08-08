Haber Giriş: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu bir işçi öldü
[Fotograf: AA]
İstanbul Bağcılar'da tadilat esnasında balkonun çökmesi sonucu ikinci kattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Yavuz Selim Mahallesi 1033 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki balkonun tadilatı sırasında çökme meydana geldi.
Bu sırada balkonda çalışan 53 yaşındaki işçi Hüseyin Efe aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.
Hüseyin Efe, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sokak trafiğe kapatıldı, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Etiketler: İstanbul
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