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Türkiye
AA 15.05.2025 12:07

İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 58 kişi tutuklandı

İstanbul'da son 1 ay içerisinde yapılan suç örgütlerine düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 104 şüpheliden 58'i tutuklandı.

İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 58 kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde "yeni nesil" diye adlandırılan motosikletli şüphelilerin "iş yeri kurşunlanması ve yağma" gibi suçlara karışmasına ve bunlara silah tedarik edilmesine ilişkin şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

Ekipler, 15 Nisan-15 Mayıs arasında Ataşehir, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Pendik, Şişli, Tuzla ve Ümraniye'de operasyonlar düzenleyerek 23 eyleme karışan 104 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda 5 silah atölyesinde 2 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği, 64 kurusıkı tabanca, 3 bin 709 silah mekanizması, 1464 namlu, 5 bin 592 mermi, 5 çalıntı motosiklet ile 1 çalıntı otomobil ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 58'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 23 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sosyal medyada silah teşhiri yapan 45 şüpheli gözaltına alındı

Öte yandan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silah teşhiri yapan ve organize suç örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen 45 şüpheliyi tespit etti.

Tespitin ardından Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 45 zanlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 58 kişi tutuklandı

Ele geçirilen silahlar sergilendi

Operasyonlarda ele geçirilen silahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "kurşunlama", "yağma" ve "tehdit" suçlarına karışan organize suç gruplarına ve bu gruplara silah temin eden zanlılara yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildiğini aktaran Yıldız, "İstanbul halkı bilmelidir ki suç çeteleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. Suç çeteleri mutlaka koçbaşlarımızla tanışacaklardır" ifadelerini kullandı.

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