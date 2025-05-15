Apartman dairelerine girip, 925 bin liralık altın çaldılar

Olay, 24 Nisan’da Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’ndeki Toprak Apartmanı’nda meydana geldi.Yüzlerini eşarpla gizleyen Başak Ç. ve Arzu K., apartmandaki katlarda keşif yapıp, zillere basarak evde kimsenin olmadığı daireleri tespit etti.

Yüzlerini eşarpla gizlediler, güvenlik kamerasından kaçamadılar

Başak Ç. ve Arzu K., Z.A.’nın 5’inci kattaki dairesine kapı kilidini zorlayıp açarak, girdi. Yatak odasındaki 325 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyasını çalan şüpheliler kaçtı. Başak Ç. ve Arzu K.’nin apartmana girdiği ve çıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

2 evden daha hırsızlık yapmışlar

Eve geldiğinde durumu fark eden Z.A.’nın ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliklerini ve saklandıkları adresi belirledi.

Ekiplerin çalışmasında Başak Ç. ve Arzu K.’nin yakın tarihte aynı yöntemle girdikleri 2 ayrı evden de yaklaşık 600 bin liralık altın ve ziynet eşyası çaldığı saptandı.

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri evlerine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularında haklarındaki suçlamaları reddedip, hırsızlık yapmadıklarını öne süren Başak Ç. ve Arzu K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.