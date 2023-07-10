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Türkiye
İHA 10.07.2023 17:06

İstanbul'da su borusu patladı: Cadde göle göndü

İstanbul Ataşehir'de İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında boru patladı, caddeyi su bastı. O sırada borudaki çatlağı bulmak isteyen bir personel zor anlar yaşadı.

İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında su borusu patladı, cadde göle döndü. Su çıkışını engellemek için bir personel dakikalarca uğraştı.

İstanbul Ataşehir'de meydana gelen olayda, İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında cadde üzerine levhalar konuldu. Ekipler kontrolleri yaparken su borusunda kaçak oluştu.

İşçiler suyu kapatmak için uzun süre uğraştı. O sırada bir işçi su birikintisinin içine girdi. Borudaki çatlağın yerini tespit etmek istedi, ancak kolay olmadı. İşçi, güçlükle su çıkışını durdurabildi.

Kazılan alanda biriken su kepçe yardımıyla tahliye edildi. 

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