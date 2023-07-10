Parçalı Bulutlu 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.07.2023 16:57

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Yurdun kuzey kesimlerinde etkili olan yağışlı sistem yarından itibaren yerini güneşli havaya bırakacak. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde yeniden artarak yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın yurdun büyük bölümünün az bulutlu ve güneşli, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde az bulutlu ve güneşli hava hakim olacak.

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

En yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 35, İstanbul'da 36, Samsun'da 28, İzmir'de 40, Antalya'da 43, Adana'da 42, Diyarbakır'da 41 dereceye kadar yükselecek. 

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Sıradaki Haber
Selden komşularının yardımı ile kurtulan kişi yaşadıklarını anlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Biden ile görüşecek
17:18
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 33 gözaltı
17:26
İstanbul'da su borusu patladı: Cadde göle göndü
17:02
Fransa'da yaz sıcakları nedeniyle 7 vilayette "turuncu" alarm
17:04
Selden komşularının yardımı ile kurtulan kişi yaşadıklarını anlattı
16:52
Kazakistan ile Özbekistan arasında 19 yıllık, devlet sınırlarını belirleme süreci tamamlandı
Giresun'da şiddetli yağış etkili oluyor
Giresun'da şiddetli yağış etkili oluyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da su borusu patladı: Cadde göle göndü
İstanbul'da su borusu patladı: Cadde göle göndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ