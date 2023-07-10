Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın yurdun büyük bölümünün az bulutlu ve güneşli, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde az bulutlu ve güneşli hava hakim olacak.

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

En yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 35, İstanbul'da 36, Samsun'da 28, İzmir'de 40, Antalya'da 43, Adana'da 42, Diyarbakır'da 41 dereceye kadar yükselecek.