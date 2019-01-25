İstanbul Bahçelievler'de gece saatlerinde bir spor salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bu sırada polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı yangında, spor aletleri küle dönerken, iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Polis, mahalle sakinlerinin verdiği bilgi üzerine yangında kundaklama şüphesi üzerine odaklandı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA, TRT Haber