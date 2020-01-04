TEM otoyolu Avcılar ve Küçükçekmece mevkiinde dün kaydedilen görüntülerde, lüks otomobilli bir sürücü, güpegündüz araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

Trafikteki diğer sürücülere korku dolu anlar yaşatan maganda, o anları kaydedip bir de “film tadında iyi seyirler” notuyla sosyal medyadan paylaştı.

Çakarları açıp hem makas attı hem silah çekti

Aynı sürücü akşam saatlerinde bu kez arkadaşıyla beraber otoyolda tekrar ortaya çıktı. Çakarları yakan sürücü yine araçların arasında defalarca “makas” atarak trafiği tehlikeye soktu.

Sürücü seyrettiği esnada belindeki tabancayı çıkartıp mermiyi namluya sürdü. Tabancayı konsola bırakan maganda adeta dehşete düşürdü.

Bir süre daha arkadaşıyla bu şekilde trafikte seyreden sürücü, ardından kayboldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA