Açık arazi operasyonları, meskun mahalde sıcak çatışma, enkazın arasında kalan bir yaralıyı kurtarma. Jandarma'nın cesur yürekleri, kadın komandolar yetenekleriyle teröristlere korku salıyor.

Onlar Jandarma Genel Komutanlığı'nın göz bebeği kadın komandolar. Vatanı borçlu olduğumuz ecdadın kadın mirasçıları. İç güvenlik operasyonlarında kahramanca yer alan kadın komandolar en zorlu eğitimlerden geçerek sahada terörle mücadele ediyor.

Kadın komandoların görevi vatanı her türlü tehlikeye karşı canları pahasına korumak.

Tim Komutanı Teğmen Sümeyra Karlı, "Nerede görev olursa olsun hava şartları ne olursa olsun havada ya da karada fark etmiyor görevi en iyi şekilde yerine getiriyoruz." dedi.

Komandolar; havada, karada, denizde, her türlü arazi ve koşulda mücadele etmek için eğitim görüyor. Bu eğitimler arasında açık arazi operasyonları da var. Sokak ve bina içi çatışma eğitimi de var.

Teğmen Karlı, "Mesleğimizi severek yaptığımız için biz bir askeriz bunun kadını erkeği yok. Eğer severek yapıyorsanız bu işi komandoluğu iç güvenlikte de size verilen görevi en iyi şekilde yerine getirisiniz." diye konuştu.

Her türlü silahı kullanıyor kadın komandolar.

Jandarma Astsubay Çavuş Eda Bayram, "Türk bayrağının dalgalandığı her yerde bayrağımıza hizmet etmek içi kadın komandolar olarak görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

Kadın komandolar yakın dövüş ve ileri sürüş teknikleri eğitimleri de alıyor.

Jandarma'nın kadın komandoları sıcak soğuk, kar tipi demeden Türk bayrağının gölgesinde vatana ve millete hizmet etmek için her an hazır.

Haber: Emre Yüncü

Kameraman: Aykut Olgun