İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle yolların boş olmasıyla iş yapamayan satıcılar, 2,5 ay sonra ilk defa dün akşam ortaya çıktı.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle birçok kişi evlerinden çıkamadı. İstanbul'da uzun bir süre trafik yoğunluğu yaşanmadı. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda durarak satış yapanlar bu durumda etkilendi.

[Fotoğraf: DHA]

Yüzde 65 trafik görüldü

Vaka sayısında yaşanan düşüşle birlikte İstanbul trafiğindeki yoğunluk dün son 2,5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre, yoğunluk yüzde 65'e çıktı. Bu durumu fırsat bilen satıcılar, 2,5 ay aradan sonra yeniden yollarda göründü. Çağlayan'da D-100 Karayolu'na çıkanların büyük kısmı çiçek sattı.

D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafiğin durma noktasını gelmesini fırsata çeviren çiçekçiler, araçların arasına girerek ellerindeki çiçekleri sürücülere satmaya çalıştı.