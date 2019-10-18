Türkiye
İstanbul'da seyir halindeki kamyonda yangın18 Ekim 2019 Cuma 02:59 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 03:07
Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında seyir halindeki meyve yüklü kamyon yandı.
[Fotoğraf: AA]
Ankara yönünde giden mandalina yüklü kamyonun tekerlekleri bir anda alev aldı.
Durumu fark eden sürücü yol kenarına çektiği araçtan indi. Yangına ilk müdahaleyi kamyon sürücüsü yaptı.
Ancak alevler kısa sürede aracın tamamını sardı.
Olay yerine giden itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangın sonucu kamyon kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA, TRT Haber