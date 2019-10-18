Türkiye
Kahramanmaraş'ta 2 motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı18 Ekim 2019 Cuma 01:18 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 01:27
Kahramanmaraş'ta iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Türkoğlu ilçesinde, bir motosiklet karşı yönden gelen plakasız başka bir motosikletle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile motosikletlerde bulunan 2 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 kardeş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA, TRT Haber
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