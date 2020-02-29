Haber Giriş: Kaynak: İHA
İstanbul'da Şehir Hatları'nda gece seferleri
[Fotoğraf: AA]
Şehir Hatları, Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş ve Beşiktaş-Üsküdar arasında gece seferlerine başladı.
Şehir Hatları vapurları, cuma ve cumartesi geceleri, Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş ve Beşiktaş-Üsküdar arasında yolcu taşıyacak.
Cuma ve cumartesi geceleri Kadıköy'den Karaköy ve Beşiktaş'a seferler 01.30'da, Karaköy'den Beşiktaş ve Kadıköy'e seferler 01.50'de, Beşiktaş-Üsküdar ve Üsküdar-Beşiktaş seferleri ise 00.00'da başlayacak. Seferleri, sabaha kadar sürecek.
Detaylı gece seferleri ve saatlerine Şehir Hatlarının internet sitesinden ulaşılabilecek.
Etiketler: vapur şehir hatlarıSon Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 07:32
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