İstanbul İl Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri 13 Mayıs'ta Tuna Mahallesi'nde parada sahtecilik yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin bulunduğu bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 12 bin adet sahte 100 ABD doları (1 milyon 200 bin dolar) ele geçirildi.

Şüpheliler parada sahtecilik iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber