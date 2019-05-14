Türkiye
İstanbul'da sahte 1 milyon 200 bin dolar ele geçirildi
14 Mayıs 2019 Salı 12:47 - Son Güncelleme 14 Mayıs 2019 Salı 13:12
İstanbul'da jandarma ekiplerinin operasyonunda 12 bin adet sahte 100 ABD doları (1 milyon 200 bin dolar) ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri 13 Mayıs'ta Tuna Mahallesi'nde parada sahtecilik yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin bulunduğu bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 12 bin adet sahte 100 ABD doları (1 milyon 200 bin dolar) ele geçirildi.
Şüpheliler parada sahtecilik iddiasıyla gözaltına alındı.
Kaynak: TRT Haber
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