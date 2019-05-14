Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mazeret bildiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu duruşmaya katılmadı.

Hakkında FETÖ soruşturması yürütülen ve firari olarak aranan ancak geçtiğimiz ay Ankara'da yakalanan sanık Karaaslan ilk kez mahkemedeki yerini aldı.

Sanık Karaarslan, avukatı mazeret bildirdiği için savunmasını bir sonraki duruşmada yapmak istediğini söyledi.

Duruşma savcısı da Özlem Çerçioğlu'nun tüm duruşmalara sağlık raporu mazeretiyle katılmadığını, mahkemeye gelmekten kaçındığını bu nedenle bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı verilmesini istedi.

Çerçioğlu'nun avukatı ise daha önce dosyanın tefrik edilmesi yönünde dilekçe verdiklerini hatırlatarak, kaçma durumu olmayan müvekkilinin beraatini istedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Karaarslan'ın savunmasını bir sonraki duruşmada SEGBİS ile yapmasına Çerçioğlu'nun ise zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianame

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ'de "danışmanlık adı altında yapılan usulsüzlükler ve ihaleye fesat karıştırma" suçlarından FETÖ sanığı Erkan Karaarslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, bu davadan da tutuklu FETÖ sanığı Karaarslan hakkında 9 yıldan 22 yıla, Çerçioğlu hakkında 6 yıldan 14 yıla, diğer tutuksuz sanıklar hakkında ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Kaynak: AA