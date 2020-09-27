Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Marmara Bölgesi'nin batısı için yapılan uyarının ardından gece saatlerine fırtına etkisini gösterdi. Ardından kentin bazı bölgelerinde sağanak da etkili oldu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı yayalar kendilerini sağanaktan korumak için otobüs duraklarına sığındı.

Park halindeki aracın üstüne ağaç devrildi

Fırtınada Sultangazi'de park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi.

Olay sonrası itfaiye ekipleri devrilen ağacı elektrikli testere ile keserken, araçta da maddi hasar meydana geldi.