Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 07:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu
[Fotograf: İHA]
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sürücüler trafikte zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Haliç Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün çevresinde görüş mesafesi düştü.
Sabah saatlerinden itibaren Alibeyköy, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Fatih Sultan Mehmet (FSM) ile Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde sis etkili oluyor.
Sis nedeniyle Haliç köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün çevresinde görüş mesafesi düştü.
İBB Trafik uygulamasına göre kent geneli trafik saat 07.35 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.
Etiketler: İstanbul Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
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