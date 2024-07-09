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Türkiye
İHA 09.07.2024 09:45

İstanbul’da PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

İstanbul’da PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekiplerince söz konusu örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, PKK’nın gençlik yapılanması içinde yer alan bazı şüpheliler tespit edildi.

Sözde Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon için düğmeye basıldı.

8 adrese operasyon düzenlendi

İstanbul’da özel harekat timleri tarafından iki ayrı ilçede 8 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

Operasyon çerçevesinde şüphelilere ait dijital materyallere el konulurken, ikametlerde yapılan aramalarda ruhsatsız 1 av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemler için Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

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İstanbul PKK/KCK Terör Örgütü Polis
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