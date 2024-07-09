Açık 30.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 09.07.2024 09:27

Yurdun kuzeydoğusu için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Yurdun kuzeydoğunda bulunan 8 ilde öğle saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Yurdun kuzeydoğusu için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari ve Şırnak dışında) ile Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bingöl'ün ve Muş'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Söz konusu iller için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

ETİKETLER
Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
Sıradaki Haber
2 ilde DHKP/C operasyonunda 12 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:35
Adana'da zehir taciri 14 kişi tutuklandı
10:28
Huzurevi sakinleri ve çocuklar savaş mağduru çocuklarla buluştu
10:26
IKBY İçişleri Bakanı Ahmed: Terör örgütü PKK bölgede yaşanan tüm sorunların kaynağı
10:37
Türkiye nüfus büyüklüğüne göre sıralamada 18'inci sırada
10:17
Borsa güne yükselişle başladı
10:18
Ulaştırma alanında düzenlemeleri içeren kanun yürürlüğe girdi
Ardahan yağışların ardından yeşile büründü
Ardahan yağışların ardından yeşile büründü
FOTO FOKUS
“Yüzyıllık Emanet” Sirkeci Garı'nda ziyaretçilerini bekliyor
“Yüzyıllık Emanet” Sirkeci Garı'nda ziyaretçilerini bekliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ