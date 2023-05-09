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Türkiye
DHA 09.05.2023 12:31

İstanbul'da narkotik operasyonunda 15 tutuklama

İstanbul'da 14 ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

İstanbul'da narkotik operasyonunda 15 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürüttükleri çalışmalarda Çekmeköy, Beyoğlu, Başakşehir, Küçükçekmece, Fatih, Pendik, Ümraniye, Sancaktepe, Eyüpsultan, Bağcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Bahçelievler ve Avcılar ilçelerinde 17 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı.

Yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken 15 kişi ise tutuklandı. Son yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlemler sürüyor. 

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