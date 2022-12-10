Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 05:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da mobilya imalathanesi kundaklandı
[Fotograf: AA]
İstanbul Sancaktepe'de kundaklanan mobilya imalathanesi kullanılamaz hale geldi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Hilal Mahallesi Şehit Polis Engin Açıkgöz Sokak'ta bir binanın bodrum katında bulunan mobilya imalathanesi, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından kundaklandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 122 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Üç katlı binada oturanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, imalathane kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, kundaklama anı, aynı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
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