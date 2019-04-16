Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Çaylak Sokak’ta bulunan 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenden çıkan yangın, kısa sürede ahşap binanın tamamını sardı. Binanın alev alev yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, hızla yangın söndürme çalışmalarına başladı.
Söndürme çalışmaları sırasında metruk bina bir anda çöktü.
Binanın çöktüğü anlar kameralara yansıdı.
Olayda ölen, yaralanan olmadığı öğrenildi.
Yangın kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA