İcralık olan veya şirketler ile anlaşmasını yenilemediği için kullanılmayan gemiler İstanbul Sarayburnu açıklarından Avcılar’a kadar demirlemiş bir şekilde bekliyor.

Yeşilköy’e kadar uzanan gemi yoğunluğu artık Avcılar sahillerine kadar ulaşıyor.

Yaklaşık 200 geminin demirlediği alanlarda sahilden ufuk çizgisini görmek neredeyse imkansız hale geliyor.

Daha önceki yıllarda bu alanlarda bekleyen birçok gemi kullanılmadığı için ya olduğu yerde battı ya da fırtına nedeniyle sahilde karaya oturdu. Bu gemilerin enkazlarını kaldırmak ise yıllar süren çalışmalar gerektirdi.

Demirleyen gemilerden kuru yük taşıyanlar ve tehlikeli madde taşıyanlar farklı yerlerde bekliyor.

Gemide yaşayan personel ise taksi botları ile karayla irtibatlarını sağlıyor.