Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 07:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da kutlamalar nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
[Fotoğraf: DHA]
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul'da düzenlenecek tören ve geçişler için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı. Cadde, 14.00'te yeniden trafiğe açılacak.
Bugün saat 06.30 itibarıyla polis ekipleri, İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı için kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi'ne çıkan yolları kapatarak araç geçişine izin vermedi.
Sürücüler ise daha önceden belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirildi.
[Fotoğraf: DHA]
Vatan Caddesi'nin saat 14.00'te trafiğe açılması bekleniyor.
Alternatif güzergahlar şöyle:
Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi
Son Haberler
- 07:47
- 07:04
- 07:23
- 05:49
- 06:44
Sıradaki Haber
Hafif ticari araç viyadükten tren raylarına düştü: 1 ölü, 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz