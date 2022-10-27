Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da Kozyatağı-Maltepe yönünde yol çalışması
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
İstanbul'da D100 Kozyatağı-Maltepe yönünde 30 Ekim'de 23.00-06.00 saatleri arasında asfalt yenileme çalışma yapılacağı için ulaşım yan yoldan sağlanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında yer alan duyuruda, "D100 Kozyatağı-Maltepe yönünde, 30 Ekim 2022 tarihinde 23.00-06.00 saatleri arasında yapılacak asfalt yenileme çalışması nedeniyle trafik akışı yan yoldan sağlanacaktır" bilgilendirmesi yapıldı.
Sıradaki Haber
Şehit Faim Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz